NEPI - Si è svolto venerdì mattina, un incontro tra l’assessore ai Lavori pubblici Francioni Fabio, il responsabile Giampaolo Cima e il direttore dei lavori Bruno Giovanale con la società che si è aggiudicata l’appalto del recupero di Via delle Mura, Via Taddeucci e altre limitrofe. «I lavori inizieranno nei prossimi giorni proprio da Via Taddeucci limitando le difficoltà al traffico. Lo annuncia il sindaco Franco Vita. «Vi sarà una pausa il mese di agosto per avere un’accelerazione a partire dal mese di settembre, quando inizieranno anche i lavori per il recupero di Piazza San Biagio, Via Porta Porciana, Via San Silvestro parte di Via Termo Larte. Sono state predisposte misure che limitino le difficoltà ai residenti alla circolazione e parcheggio dei veicoli - spiega - tenendo presente anche l’inizio di altri lavori nel centro storico, 2 parcheggi e recupero ex ospedaletto. Sono due quartieri che necessitano di interventi non solo per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione ma anche dei sittoservizi, rete idrica e fognaria che verranno messi in regola e in sicurezza. Comprendiamo che i cittadini del centro storico avranno dei disagi: purtroppo - conclude Vita - l’emergenza Covid ci ha tenuti bloccati per circa 2 anni, ed ora per evitare di perdere i relativi finanziamenti, dobbiamo completare le opere entro i termini previsti».