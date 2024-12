CIVITAVECCHIA – Sette mesi. Per entrare, passare immediatamente al gruppo misto, manifestare in più occasioni la propria distanza dalla maggioranza, e dimettersi. Questa mattina, infatti, l’indipendente Stefano D’Angelo ha protocollato le proprie dimissioni da consigliere comunale. Al suo posto entrerà l’ex coordinatore della Lega Marco Coppari.

Nell’ultimo consiglio comunale, ad esempio, D’Angelo ha votato contrario alla delibera sull’armamento della Polizia locale, passata poi per un paio di voti di scarto, con l’astensione anche di Mari e Cacciapuoti. Al contrario, aveva invece sostenuto la mozione del M5S per l’intitolazione di una strada Gino Strada, quando il resto della maggioranza aveva deciso di astenersi. Cambia quindi di nuovo l’assetto della maggioranza all’aula Pucci, in questi ultimi mesi di consiliatura prima delle elezioni.