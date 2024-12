BASSANO IN TEVERINA - Uno straordinario successo amministrativo per Bassano in Teverina. Il comune ha infatti ottenuto un importante contributo di 150mila euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il rifacimento del manto stradale e l’asfaltatura di due importanti strade del paese: via dei Santi Fidenzio e Terenzio e via Bassano Mugnano.

La notizia è arrivata oggi al Comune tramite una nota a firma dello stesso ministro Matteo Salvini, che ha così informato l’amministrazione bassanese dell’ottenimento del fondo richiesto tramite la partecipazione al bando ministeriale “Fondo interventi stradali nei piccoli Comuni”. L’amministrazione comunale bassanese ha infatti prodotto un progetto esecutivo che, nell’ambito del bando, è stato ritenuto meritevole di finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Nello specifico, il fondo ottenuto verrà utilizzato per due diversi interventi: il primo è quello per il rifacimento del manto stradale di via Santi Fidenzio e Terenzio (dall’intersezione con via Cesare Battisti fino a quella con la Strada Ortana) che al momento risulta ammalorato in diversi tratti. Il secondo, invece, porterà all’asfaltatura di via Bassano Mugnano (dietro al cimitero comunale), che ad oggi è sterrata, dall’intersezione con via dei Santi Fidenzio e Terenzio fino a quella con via San Giuseppe. Peraltro, quest’ultimo tratto di via Bassano Mugnano, quello dal cimitero a via San Giuseppe, nel 2018 è stato oggetto di un lavoro realizzato dall’amministrazione comunale per l’installazione della pubblica illuminazione. «La riqualificazione delle strade comunali è una priorità di questa amministrazione – sottolinea l’assessore Stefano Abati con delega ai lavori pubblici -. Non è solo una questione di decoro pubblico, visto che le strade oggetto dell’intervento sono tra le più trafficate del paese, ma è anche e soprattutto un concreto contributo allo sviluppo logistico del paese». «È un giorno molto importante per Bassano in Teverina – commenta invece il Sindaco Alessandro Romoli -. Finalmente abbiamo le risorse economiche necessarie per realizzare due importanti interventi attesi dalla cittadinanza. L’ottenimento di questo ulteriore fondo dimostra la capacità dell’amministrazione e dei dipendenti comunali di partecipare a bandi e presentare progetti che vengono puntualmente giudicati meritevoli di finanziamento». «Come ha sottolineato lo stesso ministro Salvini nella nota da lui inviataci – aggiunge il Sindaco Romoli -, far fronte a tutte le varie esigenze è particolarmente difficile nelle realtà locali. Ma a Bassano, grazie a uno straordinario gioco di squadra tra amministrazione, dipendenti e cittadini, riusciamo di volta in volta a trovare tutti gli strumenti per continuare a far crescere la nostra comunità».

