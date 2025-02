CIVITAVECCHIA – Il Polo Democratico esprime soddisfazione per l’unanime approvazione da parte del Consiglio Comunale delle due mozioni presentate. La prima riguardante la realizzazione di un canile comunale, la seconda concernente la verifica e relativa revisione degli stalli per disabili presenti in città.

«Questi due importanti provvedimenti – spiega il coordinatore Mirko Cerrone –rappresentano un segnale di sensibilità e responsabilità nei confronti di tematiche fondamentali per la salvaguardia degli animali e per l’inclusione sociale. La mozione sul canile comunale impegna l’amministrazione a valutare la fattibilità di una struttura dedicata all’accoglienza degli animali abbandonati che garantisca un servizio utile a contrastare il randagismo ed a migliorare la gestione delle emergenze. La mancanza di un rifugio locale ha infatti costretto per anni il nostro Comune a dipendere da strutture esterne e distanti, con ripercussioni sia economiche che organizzative. Il Consiglio ha riconosciuto l’urgenza di questa iniziativa».

La mozione sulla verifica degli stalli per disabili si inserisce invece in un’ottica di maggiore equità e rispetto del diritto alla mobilità. «L’approvazione di questo atto – ha aggiunto Cerrone – porterà ad una revisione della situazione esistente, con l’obiettivo di garantire che gli stalli riservati siano assegnati correttamente e in conformità alle normative vigenti. Il monitoraggio e l’eventuale riqualificazione degli spazi consentiranno di evitare sprechi e migliorare l’accessibilità per chi ne ha effettivamente bisogno. L’ampia condivisione ottenuta da entrambe le mozioni, presentate dal Capogruppo del Polo Democratico-Lista Grasso Mirko Mecozzi e dalla Consigliera Nora Costantini, è motivo di orgoglio per il nostro gruppo, poiché dimostra che, su questioni di civiltà e giustizia sociale, l’intero Consiglio Comunale ha scelto di agire con responsabilità e lungimiranza. Continueremo a lavorare – ha assicurato il coordinatore – con lo stesso spirito per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio, promuovendo iniziative che rispecchino i valori di solidarietà e rispetto».