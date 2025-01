CERVETERI - I componenti della Giunta bis dovrebbero essere nominati già entro questa settimana e il consigliere Gianluca Paolacci coglie l'occasione per tornare a puntare i riflettori sulla situazione degli impianti sportivi locali, quasi del tutto inesistenti tanto da costringere società e singoli atleti a migrare nei comuni più vicini, a cominciare da Ladispoli. «Sono anni che questo assessorato (dello Sport, ndr) è inesistente - ha detto Paolacci - non ricordo notizie relative all'acquisizione di finanziamenti per strutture sportive. Spero che il prossimo assessore non si dedichi ad assistere a partite ed esibizioni ma vada a spulciare nei cassetti dove vi sono fondi per lo sport. Non abbiamo una piscina comunale - incalza ancora il consigliere d'opposizione - né un palazzetto dello sport». Tra le problematiche più impellenti da risolvere c'è poi quella relativa al «manto di erba sintetica del campo Enrico Galli che tra meno di due anni - prosegue - sarà vietato calpestare poiché bisognerà rifarlo. Sullo sport, fino ad oggi, non è stato investito un euro - conclude Paolacci - si creino le condizioni per reperire contributi per migliorare l'esistente che, seppur insufficiente, è fondamentale per l'aggregazione e l'inclusione».

