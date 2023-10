FIUMICINO - «È sempre più urgente la necessità di garantire un accesso sicuro e di qualità al sottopasso di via della stazione di Maccarese, vicino all’ex-Dazio, crocevia fondamentale per molti cittadini, che collega due zone vitali della nostra comunità, Maccarese stazione e Maccarese centro. Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo assistito a un notevole miglioramento della struttura grazie all’intervento di Rfi, che ha ripristinato le condizioni ottimali per il passaggio dei cittadini, soprattutto per gli studenti e i residenti locali, che lo utilizzano quotidianamente per raggiungere scuole, uffici e attività commerciali nelle vicinanze». E’ quanto dichiarano consiglieri d’opposizione Angelo Petrillo, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli, della lista civica Ezio Sindaco, che aggiungono: «Con la precedente amministrazione, il Comune aveva concordato con RFI, dopo i lavori di ripristino e adeguamento, la gestione del sottopasso per garantirne la pulizia e installare telecamere per la sicurezza dei cittadini, evitando vandalismi e abbandono di rifiuti. Nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla conclusione dei lavori, non sono state ancora attuate queste importanti misure per garantire un passaggio agevole e sicuro per i cittadini, soprattutto per gli studenti durante il ritorno a scuola».

«Nel corso del consiglio comunale odierno, proprio per evitare un peggioramento della situazione con conseguenze anche gravi, avevamo presentato una mozione per chiedere al sindaco e agli assessori competenti di continuare con le procedure per la cessione del sottopasso da parte di Rfi al Comune, e contestualmente sollecitare Rfi per dar seguito, in collaborazione con il Comune, alla promessa di iniziare i lavori per l’adeguamento della Stazione di Maccarese, tra cui l’allargamento del parcheggio e la cessione di aree come documentato dagli uffici competenti», continuano

«L’Amministrazione Baccini ha deciso di respingere la nostra mozione: una scelta gravissima che non tiene conto dell’importanza di questi interventi, e che rappresenta uno sgarbo soprattutto per i cittadini di Maccarese. Non permetteremo che il sottopasso di Via della Stazione di Maccarese venga gestito in modo inadeguato, mettendo a repentaglio il benessere e la sicurezza dei cittadini», concludono i consiglieri d’opposizione.