CIVITAVECCHIA – Il Consigliere Comunale Luca Grossi, capogruppo di Forza Italia, ha presentato un’interrogazione a risposta orale rivolta al Sindaco Marco Piendibene e alla Giunta Comunale, riguardante l’introduzione della sosta a pagamento presso il parcheggio del Tribunale di Civitavecchia.

La misura, annunciata recentemente dai mezzi di informazione, è stata pensata per risolvere il problema della sosta irregolare di camper e mezzi pesanti, che occupano un’area destinata a chi lavora o è convocato presso il Tribunale e la Procura.

Grossi, pur comprendendo la necessità di regolamentare l'area, ha espresso preoccupazione per il possibile impatto economico che la sosta a pagamento potrebbe avere sul personale del Tribunale, della Procura e sugli avvocati, specialmente sui giovani professionisti che stanno avviando la loro carriera in un contesto già pieno di difficoltà.

L'interrogazione chiede al Sindaco e alla Giunta se siano previste esenzioni o agevolazioni per il personale del Tribunale, della Procura e per gli avvocati che frequentano l’edificio giudiziario; quali altre soluzioni siano state valutate per gestire la sicurezza e l’uso corretto del parcheggio senza gravare economicamente sui lavoratori.

"È fondamentale che, nel risolvere il problema della sosta abusiva, non si crei una nuova tassa per chi lavora quotidianamente al Tribunale e alla Procura, soprattutto per numerosi avvocati che affrontano già numerose difficoltà nella loro professione. Mi auguro che l'amministrazione comunale prenda in considerazione un piano che tuteli i lavoratori, senza oneri sproporzionati".