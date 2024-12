BAGNOREGIO - Sorpresa nel cestino dei rifiuti in piazza San Francesco. A pubblicare lo scatto è il sindaco Luca Profili. «Il secchio è puntualmente pieno - spiega il primo cittadino - non perché non lo svuotiamo, ma perché qualcuno ogni giorno, o quasi, decide di buttarci rifiuti che, invece, dovrebbe esporre fuori per la raccolta differenziata». Curioso lo stivale. «Abbiamo anche uno stivale stravagante con un bel tacco, vorrei capire chi è questa persona e, soprattutto, dove sta l’altra scarpa», ironizza il sindaco Profili, garantendo che «cercheremo di porre fine a questa abitudine».

