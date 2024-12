CIVITAVECCHIA – «La violenza, di qualunque natura, non è mai ammissibile. Men che meno quando viene fatta ai danni di un ex amministratore pubblico e, con cruenta viltà, addirittura alle sue spalle». Lo scrive il coordinamento della Lega Civitavecchia, riferendosi ai fatti accaduti ieri al mercato, con l’ex assessore Vitali finito in ospedale.

«La Lega di Civitavecchia si stringe accanto a Dimitri Vitali, vittima di una brutale aggressione, e alla sua famiglia per quanto accaduto al mercato. Auguriamo a Dimitri di tornare presto ai suoi affetti, al suo lavoro e al suo impegno civico e politico – hanno aggiunto – condanniamo con forza il gesto compiuto ai suoi danni augurandoci che la Giustizia faccia rapidamente il suo corso».

Anche il polo democratico “Lista Grasso” condanna con forza quanto accaduto. «L’uso della violenza non può e non deve essere consentito in nessun ambito, in nessuna sede e per nessun motivo – scrivono il coordinatore Mirko Cerrone ed i consiglieri comunali Mirko Mecozzi e Nora Costantini – purtroppo l’episodio sembra molto simile a quello occorso all’ex assessore Perello lo scorso anno. Il gruppo augura all’amico Dimitri, cui va la più sentita solidarietà, una pronta guarigione».