CIVITAVECCHIA – L’avvocato Pier Salvatore Maruccio si è dimesso da presidente della associazione Smart - Sviluppo, Mare, Ambiente, Rilancio, Territorio - nata a maggio dello scorso anno e che, tra i fondatori, conta Alessio De Sio che proprio nelle ultime ore si è detto disposto a ricandidarsi come sindaco. «Ragioni personali» alla base del passo indietro dell’avvocato. «Ho altri impegni e cose da seguire - ha aggiunto - l’associazione può tranquillamente andare avanti da sola. Ci sono teste in grado di dirigerla. Ho contribuito ad avviarla, ora spetta a chi resta portare avanti il progetto». Tra le fila dell’associazione le due vicepresidenti, Alessia Calanni, che di fatto è già pronta alla campagna elettorale con il leghista Giammusso, e Pamela Pierotti. Tra i soci fondatori anche Attilio Bassetti, da poco entrato in Fratelli d’Italia, Stefano D’angelo dimessosi dal consiglio comunale nei mesi scorsi, Roberto Passerini, Michele Trotta. Bisognerà capire, a questo punto, come si posizionerà l’associazione e, soprattutto, con quali figure continuare il percorso.

