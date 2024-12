CIVITAVECCHIA – «Trovo assolutamente corretta la decisione del coordinatore di Civitavecchia di Forza Italia, Roberto D’Ottavio, di convergere al ballottaggio sul candidato Sindaco Massimiliano Grasso».

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni.

«Una decisione condivisa – continua – con il coordinatore regionale, Claudio Fazzone, e con il coordinatore provinciale, Alessandro Battilocchio, perché riunire il centrodestra è per Forza Italia una scelta naturale. Vogliamo dare alla città un governo forte e propositivo, dello stesso colore politico di quello nazionale e regionale, per rendere più efficace la sua azione. Lavoreremo per valorizzare i tanti punti di forza che rendono Civitavecchia una delle realtà principali della provincia di Roma».

