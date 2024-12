CIVITAVECCHIA – «Trionfo per Giorgia Meloni e fratelli d’Italia in provincia di Roma. Fratelli d'Italia si conferma primo partito con un risultato storico superando il 37% e con più di 108mila voti a Giorgia Meloni. È un ottimo dato di cui vado fiero e ringrazio tutto il territorio per l’impegno profuso».

Così Marco Silvestroni, senatore di Fdi e presidente della federazione della Fdi della provincia di Roma, all’indomani dell’ottima prova per il partito di Fratelli d’Italia alle urne.

«È un consolidamento – prosegue – della nostra forza. Raramente le elezioni di metà mandato vedono i partiti di governo avere delle percentuali premianti. I cittadini della provincia fanno volare Fdi e con questo risultato ci chiedono di andare avanti, di continuare a fare il nostro lavoro. Abbiamo eletto cinque eurodeputati e ciò conferma la crescente fiducia che viene riposta nel nostro progetto politico e questo successo è un segno tangibile del nostro impegno e della nostra presenza sul territorio. Oggi confermiamo di essere il primo partito superando la media nazionale».

