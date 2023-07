LADISPOLI - L'isola pedonale del fine settimana si "allarga" dalle 19 (anziché dalle 20) all'una di notte (anziché mezzanotte) ma non tutti sembrano essere d'accordo. A puntare i riflettori sugli orari chiedendone la modifica è stato il consigliere Ciarlantini, a nome di alcuni commercianti della zona, durante l'ultimo consiglio comunale. Le proteste, a quanto pare, arriverebbero in particolar modo dai commercianti al dettaglio. «Con la chiusura del viale alle 19, significa che già dalle 18.30 non gira più nessuno». La richiesta è semplice: si torni alla chiusura alle 20 come negli anni passati. E proprio questa era la fascia oraria concordata con l'allora assessore al commercio Stefano Foschi durante un incontro con la categoria. Richiesta che ora sarebbe stata corredata da una raccolta firme inoltrata anche all'amministrazione comunale. «Come tutto quello che si in generale c'è chi la vuole in un modo e chi in un altro», ha commentato il sindaco Alessandro Grando durante la massima assise cittadina, evidenziando come se da un lato è vero che forse per i commercianti al dettaglio la chiusura anticipata alle 19 possa essere un problema, per le attività di somministrazione potrebbe essere invece favorevole, consentendo loro di allestire tavoli e sedie per tempo. Ma non ci sta il consigliere Ciarlantini: «Anche chi deve allestire concorda con la chiusura alle 20 in virtù del fatto che la chiusura è slittata all'una di notte». Insomma, per il consigliere, «vince la maggioranza» e proprio la maggioranza dei commercianti, avrebbe optato per la richiesta arrivata sul tavolo della massima assise cittadina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA