LADISPOLI - Con l’annullamento dell’esibizione di Emis Killa al concerto di Capodanno di piazza Falcone, ora l’amministrazione è alla ricerca di un “sostituto”. O almeno questo hanno fatto evincere le parole del sindaco Alessandro Grando quando ha annunciato la decisione del comune di fare dietrofront sul nome del rapper dopo le polemiche da parte di cittadini e opposizione. E ora, mentre si aspetta di conoscere le variazioni nel calendario dell’evento della notte del 31 dicembre, dal Partito democratico locale arriva un’idea: «Venga presa in considerazione la possibilità di inserire band o artisti della nostra città».

«Questo - spiegano dal circolo locale dei dem - sarebbe motivo di orgoglio per gli artisti ladispolani che ogni giorno coltivavano la passione per la musica e si sposerebbe appieno con la ratio della festa: un evento a Ladispoli per gli abitanti di Ladispoli».

