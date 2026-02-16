CERVETERI – Impegnare il Comune di Cerveteri ad aderire alla “Rottamazione-quinquies”.

È il fulcro della mozione presentata dall’opposizione e che sarà discussa in uno dei prossimi consigli comunali.

La quinta edizione della rottamazione delle cartelle «permetterebbe a cittadini e imprese – spiegano dall’opposizione – di regolarizzare la propria posizione debitoria relativa ai tributi comunali (Imu, Tari, sanzioni del codice della strada e rette scolastiche, imposta di soggiorno) ed entrate patrimoniali, versando la quota capitaole, con il totale abbattimento di sanzioni e interessi per molte di queste».

«Si tratta di una misura di buonsenso – spiegano i consiglieri –, particolarmente rilevante in una fase storica segnata dall’aumento del costo della vita e dall'inflazione. L'estensione ai tributi locali non è solo un atto di equità sociale, ma una scelta strategica per l'Amministrazione: permetterebbe di ridurre i contenziosi e di incassare crediti che oggi risultano di difficile riscossione, migliorando la liquidità dell'ente».

I consiglieri d’opposizione hanno inoltre voluto ringraziare il dottor Aldo De Angelis per «la redazione impeccabile e l’alto profilo professionale conferito al documento. La sua competenza tecnica è stata fondamentale per tradurre un'esigenza politica in una proposta amministrativa solida, chiara e immediatamente applicabile».

ROTTAMAZIONE QUINQUIES: ECCO COME FUNZIONA

Prevista dalla Manovra 2026 permetterà ai contribuenti di sanare il proprio debito con il Fisco in misura agevolata, senza dover pagare interessi e sanzioni. La scadenza ufficiale da segnare sul calendario è quella del prossimo 30 aprile, data entro cui dovranno essere presentate, solo in via telematica, le domande di adesione alla misura. Potrà aderire chi ha debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Per venire incontro agli interessati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile online un servizio che permetterà di individuare automaticamente i propri "debiti rottamabili”, selezionando quelli da inserire nella richiesta. I pagamenti potranno essere effettuati in un periodo di tempo ampio fino a 9 anni, in un massimo di 54 rate bimestrali, ma la singola rata non potrà essere inferiore a 100 euro. L’adesione alla rottamazione-quinquies risulterà però inefficace in seguito a un mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate – anche non consecutive – o dell’ultima rata del piano.

La nuova disciplina, sottolinea l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applicherà a imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. Sono ammessi – a patto di rientrare nei casi appena elencati- anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, oltre a quelli già oggetto della rottamazione-quater (e relativa riammissione) per cui, al 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La nuova disciplina, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della quarta edizione della rottamazione (e relativa riammissione) per i quali, al 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

LA MOZIONE DEI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE DI CERVETERI

Con il loro documento, i consiglieri d’opposizione del comune di Cerveteri, hanno in sostanza chiesto all’amministrazione comunale di estendere la Rottamazione Quinquies anche a chi si ritrova ad avere debiti col comune per quanto riguarda i tributi locali e le entrate patrimoniali.