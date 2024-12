TOLFA - Tolfa si schiera a favore della concessione del permesso di voto per i fuorisede: nell'ultimo consiglio comunale è stata approvata in consiglio comunale la mozione presentata dalla consigliera comunale di opposizione, Sharon Carminelli (Partito Democratico). Soddisfazione espressa dalla consigliera Carminelli.

"All'ultimo consiglio comunale è stata approvata all'unanimità la mia mozione per permettere il voto ai fuori sede, che siano studenti o lavoratori - spiega la consigliera di opposizione, Sharon Carminelli - sono molto soddisfatta per l'esito della votazione, soprattutto per aver portato nel nostro comune un'istanza che parte dai giovani democratici del pd e dalle varie associazioni studentesche, per chiedere che la proposta del Partito Democratico che giace in Parlamento possa essere finalmente discussa e votata. È nostro compito, come amministratori e politici, facilitare l'accesso delle persone alle urne e consentire di esercitare il diritto di voto, preoccuparci di individuare delle soluzioni agevolanti per chi lavora o per chi, per motivi di salute o di studio, si trova al di fuori del Comune di residenza. Si tratta di uno strumento di partecipazione democratica alla vita del paese che deve essere messo a disposizione della popolazione". La consigliera d'opposizione Carminelli conclude poi: "Il comune di Tolfa ha voluto, con questa mozione, esprimere al governo, la necessità di riprendere in mano una Legge Giusta".

