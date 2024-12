TARQUINIA - Votare un’unica lista, emanazione di tutte le forze politiche e avviare in 18 mesi un percorso di adeguamento dell’ente alla nuova legge.

E’ la proposta della lista civica “Idea e sviluppo per Tarquinia” per voce del suo presidente Pietro Serafini, che indica la strada per uscire da un «equivoco amministrativo permanente» in vista delle elezioni per il rinnovo delle cariche all’Università Agraria di Tarquinia.

L’obiettivo è infatti quello di superare le vecchie logiche di partito e allineare l’ente alla nuova normativa di settore.

L’iniziativa del gruppo civico Idea e sviluppo per Tarquinia non sarebbe quindi finalizzata «alla stucchevole critica politica sulla gestione degli enti e della “cosa pubblica” in generale - spiega Serafini - ma serve a richiamare l’attenzione di tutte le forze politiche e soprattutto dei cittadini utenti su una situazione surreale riguardante le vicende amministrative dell’Università Agraria di Tarquinia degli ultimi anni, frutto di una visione vetero-politica, foriera solamente di paralisi operativa».

«L’ente agrario è ancora considerato una sorta di “appendice” gestionale del Comune - sottolinea Serafini - Ad esso sono applicati gli stessi criteri gestionali (presidente, consiglio, giunta esecutiva, presidente del consiglio, assessori) e per esso vengono utilizzati gli stessi metodi elettivi (candidato presidente, liste politiche di “appoggio”). Tutto questo contrasta con le nuove regole, stabilite dalla legge numero 168 del 2017. Da tempo l’ente avrebbe dovuto dotarsi di un nuovo statuto e di un nuovo regolamento operativo, con diversi criteri elettorali. Se è vero che le Università Agrarie continuano a gestire “beni demaniali”, il cosiddetto uso civico, è altrettanto chiaro che possono e devono operare secondo regole più agili di diritto privato, non paragonabili a quello che attengono al funzionamento del Comune. Sull’amministrazione dell’Università Agraria non sussiste più alcuna funzione di controllo e di indirizzo della Regione Lazio o del Comune di Tarquinia, così come è la competenza giurisdizionale e di carattere ordinario e non più speciale».

«Le ultime due amministrazioni che hanno governato l’Università Agraria di Tarquinia - commenta Serafini - non hanno posto in essere alcuna iniziativa concreta per adeguare la gestione dell’ente alle nuove indicazioni legislative, anche se dal punto di vista fiscale e in termini parzialmente contraddittori hanno adottato le regole di “fatturazione” commerciale di tipo privatistico».

«Ancora una volta, quindi, si effettueranno le elezioni secondo le vecchie regole, in una anacronistica situazione di contrapposizione politica, che determinerà una nuova paralisi amministrativa, della quale forse è stata anche vittima la stessa amministrazione uscente - afferma il leader di Idea e sviluppo - Per superare definitivamente tale situazione assurda ed in qualche modo illegittima, sarebbe opportuno abbandonare per una volta le vecchie logiche di “partito” e le infruttuose contrapposizioni. Noi di “Idea e Sviluppo per Tarquinia” - spiega il segretario Pietro Serafini - proponiamo, quindi, un’amministrazione che sia emanazione di tutte le forze e i gruppi politici, eletta attraverso una lista unica e un presidente designato da tutti, che sia portatore dell’esperienza e delle necessarie competenze amministrative per adeguare l’ente alle nuove regole gestionali ed avviare un percorso di risanamento economico e patrimoniale. Tale impegno dovrà avere una durata massima di 18 mesi, salvo ritornare alle elezioni con nuove regole, con un consiglio di amministrazione frutto di varie liste senza l’indicazione preventiva del presidente, che verrebbe eletto dallo stesso consiglio, con diversi organi gestionali e nuove modalità di funzionamento. Speriamo di poter contribuire a tale soluzione e rimaniamo a disposizione nell’interesse dei cittadini-utenti-elettori, anche per le migliori scelte possibili».

©RIPRODUZIONE RISERVATA