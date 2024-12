FIUMICINO - «L’amministrazione ha deciso di autorizzare, dopo quasi 10 anni, la realizzazione di locali seminterrati per garage o cantine. Purtroppo si è ricominciato, partendo proprio da Fregene a via Agropoli, dove oltre all’edificazione prevista, ci saranno questi locali. Sicuramente questi locali verranno utilizzati per i fini per cui sono stati autorizzati, ma come sappiamo in alcuni casi si “trasformano” in abitazioni vere e proprie, con il rischio di poter essere maggiormente esposti a conseguenza gravi o addirittura eventi tragici in caso di maltempo e calamità naturali, come si è verificato in altre zone del paese».

Lo dichiara ha dichiarato Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo del Pd al Comune di Fiumicino.

«Una scelta che reputiamo sbagliata e pericolosissima per i nostri cittadini – sottolinea il capogruppo – e che ci preoccupa soprattutto al netto di una proposta di legge presentata in Regione dall’amministrazione Rocca che prevede il cambio di destinazione d’uso e l’abitabilità per i locali seminterrati, garage e cantine. Noi in passato avevamo impedito tutto questo, non per regioni banali ma semplicemente per limitare le conseguenze in circostanze di rischi o pericoli».