«Grazie all’ordine del giorno presentato dall’onorevole Caramanna collegato al Dl Salva-casa, si impegna il Governo a permettere alle attività ricettive ed alberghiere l’utilizzo degli spazi interrati e di quelli seminterrati per i servizi alla clientela. Un’opportunità che consentirà agli operatori di utilizzare spazi in disuso, senza consumo di suolo e nell’ottica di un processo virtuoso di rigenerazione urbana. Un nuovo segnale di attenzione da parte del Governo Meloni rivolto ad una categoria per troppi anni trascurata e abbandonata a se stessa». Lo dichiara in una nota Marco De Carolis, responsabile Dipartimento Turismo FdI Lazio