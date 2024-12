SANTA MARINELLA - «Scuolabus: rischio stop dal 7 gennaio». A lanciare l'allarme è l'esponente della lista civica "Io Amo Santa Marinella", Stefano Marino che punta i riflettori sul «nuovo affidamento del servizio». Il rischio è che questo «non venga erogato, creando enormi difficoltà alle famiglie, soprattutto a chi non ha un'auto o vive una situazione economica complicata». L'esponente di "Io Amo Santa Marinella" punta, inoltre, i riflettori sugli autisti e gli assistenti che «con professionalità e sensibilità hanno garantito un servizio sicuro e di qualità ai nostri figli»: «Che fine faranno?» si chiede. «Non si tratta solo di numeri o contratti, ma della sicurezza e della tranquillità dei bambini e delle loro famiglie», prosegue Marino che a nome della lista civica chiede all'amministrazione «risposte immediate: non possiamo permetterci interruzioni. Se la situazione non si sbloccherà, siamo pronti a lanciare una raccolta firme per dimostrare quanto questo tema sia urgente e sentito dalla cittadinanza. È il momento di mettere al centro le persone, non solo le procedure».

