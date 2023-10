CIVITAVECCHIA –Docenti e studenti del Liceo “Pirandello” di Lampedusa, protagonisti di un progetto di scambio con i loro coetanei del Liceo “Galilei” di Civitavecchia, hanno oggi assistito dalla tribuna ai lavori della Camera dei Deputati ai lavori parlamentari.

Il Presidente di turno, Giorgio Mulé, ha rivolto un saluto di benvenuto agli studenti, che hanno poi ricevuto un applauso dall’intera Aula.

«Sono davvero soddisfatto di aver dato una mano a questo progetto di amicizia che ha visto i ragazzi di Civitavecchia a Lampedusa qualche mese fa, in un percorso di scambio su questa isola così bella e così importante per il nostro Paese. Ora la fase due, sul nostro territorio, con attività in loco ed anche una giornata dei ragazzi nel cuore delle nostre Istituzioni, che ho promosso assieme ai docenti. Un’esperienza molto formativa e coinvolgente per i ragazzi e le loro famiglie», ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia.

