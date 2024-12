CIVITAVECCHIA – «Negli ultimi mesi, è emerso un caso di particolare rilevanza riguardante un progetto di finanza per la “Realizzazione di un sistema integrato per la sosta da realizzare nel comune di Civitavecvchia”. La questione centrale riguarda la mancanza di una documentazione adeguata che certifichi la conformità urbanistica del progetto, una lacuna che mette in evidenza possibili irregolarità nel processo di approvazione e gara». Lo dice l’associazione Schierarsi Civitavecchia, rappresentata da Andrea Palmieri. «Dalla presentazione della proposta del progetto - spiegano - di finanza ad oggi è emerso che non esiste una documentazione adeguata firmata dal responsabile del servizio deputato alla verifica e all'accertamento della conformità urbanistica. Questo punto critico solleva dubbi sulla trasparenza e la legittimità del processo di un progetto oramai in gara alla Cuc dei Castelli della Sapienza. Al momento dell'inserimento dell'opera nell'elenco annuale adottato dalla Giunta comunale con DG n.188 del 31/10/2023 , non è stata fornita alcuna documentazione certificata che attesti la conformità urbanistica del progetto». «Anche durante la fase di approvazione della proposta del progetto di finanza non risulta essere stata prodotta alcuna certificazione ufficiale che confermi la conformità urbanistica». «Il progetto di finanza - ioncalzano da Schierarsi - è stato successivamente messo in gara e dalla presa visione della documentazione disponibile sul sito della (CUC) Stazione unica appaltante non risulta presente un documento che certifichi ufficialmente la conformità urbanistica». In conclusione «il caso del progetto di finanza per il parcheggio pubblico in via Betti a Civitavecchia evidenzia l'importanza di procedure rigorose e trasparenti nella gestione dei progetti di opere pubbliche».

©RIPRODUZIONE RISERVATA