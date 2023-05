SANTA MARINELLA – Si è conclusa a tarda serata di giovedì la riunione indetta dal sindaco Pietro Tidei dove è stata annunciata ufficialmente la composizione della giunta comunale, ma ancora non è stato reso noto invece la squadra di governo che gestirà l’attività amministrativa nei prossimi cinque anni.

Riepilogando su quello che è emerso nell’assemblea a cui hanno partecipato quasi tutti gli ottanta candidati consiglieri comunali presenti nelle cinque liste che hanno contribuito alla rielezione del sindaco Tidei, ora è certa la nomina del presidente del consiglio Comunale nella persona di Emanuele Minghella, ex assessore alle Attività produttive nella precedente legislatura, e l’incarico di vice sindaco che è stato assegnato a Roberta Gaetani, ma il primo cittadino ha voluto specificare che su questo ruolo verrà fatta una rotazione tra gli assessori in carica.

A iniziare dunque sarà l’esponente della Lista civica per Tidei sindaco, per poi passare agli altri colleghi. La Gaetani infatti oltre al vicesindaco, conserva il suo precedente assessorato, quello all’Urbanistica. Un discorso che vale anche per gli altri assessori, espressione ognuno delle cinque liste aggregate a Tidei, con l’eccezione del Partito Democratico che, avendo ottenuto 1.432 voti e tre consiglieri comunali, spetta un secondo assessorato.

Il primo assegnato a Andrea Amanati con delega alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici, e l’altro a Elisa Mei che si interesserà di Arredo urbano. Gli altri due assessori saranno Pierluigi D’Emilio di Italia Viva che conserverà la delega ai servizi sociali e Gino Vinaccia in quota Moderati ma di cui ancora non si conosce la delega.

“Ho convocato il consiglio comunale il primo giugno – spiega Tidei – perché renderemo ufficiali i nomi che comporranno la giunta. Cosa che abbiamo fatto ieri l’altro e senza eccessivi mal di pancia. Nel prossimo consiglio comunale nomineremo anche il presidente del consiglio che se non dovesse essere condiviso dalle opposizioni, lo sarà alla terza votazione. Contemporaneamente distribuiremo le deleghe tra i consiglieri comunali eletti e anche quelli non eletti. Ci sono molti progetti in piedi, molti da iniziare, altri invece stanno terminando. Infine spero in un rapporto corretto con l’opposizione che vogliamo coinvolgere assegnando, se vogliono, delle deleghe pure a loro perché dobbiamo lasciare a casa i personalismi e iniziare a lavorare insieme”. Un messaggio non recepito dalle minoranze che rifiutano l’offerta.

“Il compito delle opposizioni – dice l’ex candidato sindaco del centro destra Domenico Fiorelli – non è quello di fare da spalla alla maggioranza, il nostro compito è quello di verificare gli atti che questa maggioranza emetterà. Il nostro ruolo e quello di controllare l’attività amministrativa della giunta Tidei e non certo di accettare deleghe che di fatto ci mettono a fianco della maggioranza. Noi faremo il nostro ruolo in consiglio comunale e soprattutto di verificare se il sindaco rispetterà tutti gli impegni che si è preso con gli elettori”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA