SANTA MARINELLA – Il sindaco Tidei approfitta del gruppo social “Diciamolo”, per rispondere a quelle persone che costantemente lo chiamano in causa su problemi che riguardano la città. “Non scrivo mai in questo gruppo ma questa volta mi sia consentito di chiarire la mia posizione su polemiche, spesso offensive nei miei confronti, e in quelle della mia famiglia – scrive il sindaco - abbiamo ereditato cinque anni fa una città distrutta, con un Comune in dissesto ed il bilancio disastrato. Le scuole chiuse per inagibilità, il campo sportivo inesistente, la piscina chiusa, il palazzetto dello sport quasi del tutto inagibile e il palazzo comunale ridotto in condizioni pietose. Dopo cinque anni abbiamo risanato il bilancio, ricostruito tutti ciò che era stato distrutto senza spendere una lira delle casse comunali. Abbiamo fatto tanto, ma non abbiamo fatto tutto. C è un ancora molto da fare e lo faremo come ci siamo impegnati con gli elettori che ci hanno premiato e affidato per i prossimi cinque anni il governo di questo Comune. Non sono passati neanche 30 giorni dal nostro insediamento e già da un mese che leggiamo ogni giorno critiche feroci che rasentano l’ingiuria, la diffamazione e la calunnia. Di fronte a ciò, voglio rivolgermi ai miei denigratori, invitandoli ad un confronto civile e garbato senza ricorrere a diffamazioni o attacchi personali alla mia famiglia. Se poi questi avversari o denigratori dovessero nutrire dei sospetti od avere delle certezze sul mio operato non trasparente, andassero nelle sedi competenti a denunciarmi”.