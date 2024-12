SANTA MARINELLA – La consigliera comunale Alina Baciu replica al sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei sulla vicenda legata ai lavori di restyling della terrazza Giuliani.

«Il sindaco Tidei se la prende con l'opposizione di centrodestra, rea di organizzare un sit-in per commemorare il primo anniversario dallo scempio dell'ex Terrazza di Largo Padre Reginaldo Giuliani – afferma la Baciu – Alla luce delle sue stesse parole dovrebbe semmai chiedere scusa alla città di Santa Marinella per aver letteralmente raso al suolo, con un'ordinanza, e per aver successivamente lasciato in uno stato di totale abbandono, un luogo storico per tutti i santamarinellesi».

«Era ampiamente prevedibile, e da noi più volte annunciato e segnalato attraverso interrogazioni, interpellanze e flash mob – prosegue Alina Baciu - che l'ordinanza di demolizione si sarebbe infranta contro le tanto sacrosante, quanto insuperabili, norme che tutelano il paesaggio.

Nonostante ciò, e nonostante l'annuncio di un nuovo, il terzo, progetto non meglio specificato, senza certezza alcuna riguardo all'inizio dei lavori e con la stagione estiva alle porte, Tidei continua a cercare colpevoli tra l'opposizione.

Il bilancio del primo anno del suo secondo mandato racconta dei suoi tagli di nastro propagandistici fatti durante la campagna elettorale che nella migliore delle ipotesi hanno portato a un nulla di fatto e, come nel caso della Terrazza Giuliani, a un cumulo di macerie».

La consigliera rinnova l’appuntamento per sabato 20 aprile ore 18 nei pressi del Largo Padre Reginaldo Giuliani, «per la prima delle iniziative mirate a ricordare le promesse non mantenute del primo cittadino».

