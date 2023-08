SANTA MARINELLA – Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa si mobilita per sostenere la petizione sul salario minimo garantito, lanciata a livello nazionale dalla segretaria Elly Schlein durante l’estate militante, e annuncia “per noi lavoro e povero non devono più stare nella stessa frase”. I banchetti per la raccolta firme saranno allestiti oggi dalle 9 alle 13 in Via Pirgus area mercato e sabato dalle 9 alle 13 in Via Aurelia nei pressi del Cinema Riviera. Il Circolo Pd, sarà presente anche per coinvolgere i cittadini in questa battaglia di civiltà ed illustrare loro in che cosa consiste la proposta di legge sul salario minimo garantito, voluta per assicurare a tutte e a tutti una retribuzione minima al di sotto della quale non si può scendere.

“Riteniamo quindi, che anche in Italia, sia necessario stabilire un salario minimo per legge come accade in altri paesi europei”. Ai banchetti saranno presenti, la segretaria del circolo Pd Lucia Gaglione, la consigliera Paola Fratarcangeli, l’assessore Andrea Amanati.