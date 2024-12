FIUMICINO - L’arrivo della ruota panoramica a Fiumicino ha fatto scoppiare la polemica, che continua in questi giorni anche mentre sono in corso i lavori di installazione: “Questa mattina ho notato che stanno montando nella Darsena di Fiumicino la ruota panoramica annunciata nei giorni scorsi dall’attuale Amministrazione comunale. L’obiettivo dichiarato è quello di attrarre turisti. Nulla in contrario, ma sarebbe interessante capire cosa intendono Baccini e i suoi per il rilancio dell’attrattività turistica e culturale nel territorio», queste le parole della consigliera regionale Michela Califano, che aggiunge: ” Perché, a mio avviso, da questo punto di vista rispetto al passato abbiamo perso tanto terreno. Negli anni Fiumicino era diventata la culla della cultura: una cultura a 360°, che parlava delle nostre peculiarità territoriali ma anche della nostra storia. Vedremo quale sarà la proposta per quest’estate dell’Amministrazione Baccini».

Califano lamenta anche la diminuzione dei parcheggi, che con il posizionamento della ruota panoramica non potranno essere utilizzati: «Contemporaneamente alla ruota panoramica ho notato anche che a Fiumicino stanno partendo i parcheggi a pagamento – prosegue la Consigliera -. Anche qui nulla in contrario, ma la legge prevede che accanto a essi ci sia un numero adeguato di parcheggi liberi. Ora se noi montiamo la ruota panoramica in Darsena, quanti parcheggi liberi perderemo? Il Comune di Fiumicino dove pensa di ripristinare questi parcheggi? Sul sito del Comune non è presente nessun documento di rivalutazione del piano parcheggi, credo che non sia stata proprio posta la questione. E con quale criterio hanno scelto la ditta che monterà la ruota? C’è stata un’evidenza pubblica? Una gara? Anche su questo sul sito istituzionale non c’è nulla – conclude – Nelle prossime settimane qualcuno dovrà rispondere in via ufficiale ai nostri quesiti».

Non è tardata la replica dell’Amministrazione sulla questione: «Una rappresentante delle istituzioni dovrebbe conoscere i procedimenti che si adottano per dar seguito alla richiesta relativa alla scelta della ditta che sta installando la ruota panoramica. – dichiara il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini in risposta al comunicato diffuso dalla Consigliera Regionale Michela Califano sul quale viene posta l’attenzione alla ruota panoramica che ravviverà l’estate 2024 di Fiumicino e di cui, nei prossimi giorni, verrà completata l’ installazione in Darsena. – Qualora non fosse bastato il comunicato già diffuso dagli assessori Poggio E Biselli (leggi qui), sottolineo che non c’è stata alcun tipo di scelta ma una proposta da parte dell’azienda richiedente con pagamento di suolo pubblico a carico della stessa; un’entrata per le casse comunali a fronte di una spesa pari a zero”.

Ricordo, inoltre, che nella storia amministrativa di questo Comune, non c’è mai stata un’evidenza pubblica per istallare le attrazioni viaggianti.– prosegue Severini -. In un anno di amministrazione Baccini abbiamo promosso attività all’interno delle scuole e delle piazze e, non ultima, abbiamo aperto le porte dell’Aula consiliare, finora luogo dedicato esclusivamente al dibattito politico, ed a molteplici iniziative culturali e di confronto dedicate ai cittadini. Noi siamo per la partecipazione democratica e crediamo che la diffusione della cultura non debba essere strumentalizzata dalla politica».