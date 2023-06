CIVITAVECCHIA – Accesso agli atti ed interrogazione. Il M5S ha deciso di fare luce sulla ruota panoramica, alla luce della delibera di giunta del 9 giugno scorso che dava indirizzo agli uffici di avviare le procedura pubbliche necessarie per l’individuazione di un concessionario interessato a installare una ruota panoramica su suolo demaniale.

«La richiesta si è resa necessaria perché, come tutti, abbiamo notato l’evidente discrepanza tra quello che raccontano le carte e quello che in realtà sta succedendo al lungomare – hanno spiegato – per far luce su questo mistero abbiamo deciso di richiedere tutti i permessi che consentono alla ruota panoramica di permanere su suolo demaniale e le relative autorizzazioni paesaggistiche. La risposta alla nostra richiesta, pervenuta oltre i termini consentiti, si concretizza in una nota che afferma che c’è una richiesta di autorizzazione paesaggistica in itinere e null’altro. Non ritenendo possibile una cosa del genere, sia per l’assenza di permessi, sia per il fatto che tutti sanno che l’autorizzazione paesaggistica deve essere preventiva e non può essere postuma, abbiamo presentato una interrogazione urgente alla quale il Sindaco e l’Assessore competente dovranno rispondere durante il Consiglio Comunale convocato per domani pomeriggio. Come movimento non abbiamo nulla contro la ruota panoramica, anzi, ci siamo complimentati anche con l’Assessore Galizia quando la propose qualche anno fa, ma troviamo inaccettabile il fatto che si sia determinati e irremovibili nei confronti dei cittadini, che ad esempio si sono visti demolire piccole tettoie perché prive di paesaggistica, e molto, forse troppo flessibili nei confronti di altri.

La legge vale per tutti e l’Amministrazione pubblica, che ha anche il compito di far rispettare le regole, da questo punto di vista deve essere irreprensibile. Auspichiamo che domani in consiglio – hanno aggiunto – ci sia qualcuno in grado di fornire le informazioni, che attraverso i canali previsti, in qualità di consiglieri, non siamo riusciti ad ottenere. Perché diamo per scontato che qualcuno, in buona fede, si sia distratto e non abbia fornito quanto dovuto. Attendiamo fiduciosi, con la speranza che dopo la famigerata vicenda delle coppie di fidanzati che con la chitarra e una bibita analcolica vanno alla Frasca a darsi due bacetti, non si dica – hanno concluso – che vogliamo togliere anche questo ulteriore angolo romantico ai fidanzati di Civitavecchia».