«Congratulazioni e auguri al nuovo board nominato al vertice della neonata Enit Spa». Così, in un nota, l’onorevole Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

«Una scelta - aggiunge Rotelli - che va nella direzione dell’esperienza e del merito espressa dai suoi componenti anche in virtù dell’ottimo lavoro portato avanti in questi anni. Figure autorevoli e di lunga esperienza che sono certo sapranno onorare questo impegno con serietà e competenza».

«Questa notizia - prosegue l’onorevole viterbese - conferma ancora una volta l’impegno del Governo e del ministro Santanchè che sono costantemente al lavoro per la creazione di strumenti sempre nuovi ed efficaci affinché il comparto del turismo, fondamentale per l’economia italiana, possa essere sempre più volano di crescita e di sviluppo per la nostra nazione. Alla presidente Alessandra Priante, ad Ivana Jelinic e Sandro Pappalardo quali consiglieri di amministrazione, le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro», conclude Rotelli.

