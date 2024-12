«Con Antonella Sberna vogliamo portare Viterbo e la Tuscia a Bruxelles».

Con queste parole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente alla Camera, apre ufficialmente la campagna per le Europee di giugno.

Una sfida che vede nella lista di Fratelli d’Italia in corsa per il collegio Italia centro, - quattro le regioni interessate: Lazio, Umbria, Toscana e Marche - oltre alla leader Giorgia Meloni, la ricandidatura dell'europarlamentare uscente Nicola Procaccini e la consigliera viterbese Antonella Sberna.

«Un’occasione mai capitata al nostro territorio, siamo l'unico partito che candida un viterbese» sottolinea Rotelli evidenziando: «Un ulteriore importantissimo segnale di attenzione alla nostra provincia».

Una sfida concentrata «in meno di 40 giorni che sfrutteremo al massimo perché è un’opportunità che non si è mai presentata, non a noi di Fratelli d'Italia, ma al territorio che rappresentiamo» dichiara.

Per il coordinatore provinciale Massimo Giampieri inizia «una campagna entusiasmante perché siamo convinti che il collegio del Centro può esprimere i migliori candidati in lista e ottenere il massimo risultato».

Lista composta da 15 candidature «e sette possono essere eletti, quindi il 50%» spiega il consigliere regionale Daniele Sabatini rimarcando l’importanza di votare la tripletta - Meloni, Procaccini, Sberna - per avere una rappresentanza forte a Bruxelles.

Con l’avvertenza che «si possono esprimere tre preferenze» purché non siano tutte dello stesso genere.

«Oggi tremano i polsi pensando che uno di Viterbo potrà essere a Bruxelles» ammette la candidata Sberna.

«L’Europa è una scelta che dobbiamo fare qui tutti i giorni. E una volta che si è lì si va a difendere gli interessi di tutti gli italiani. Bisogna dare voce al nostro territorio, alla nostra Nazione».

«Fratelli d’Italia a Viterbo è una comunità che ha sempre raggiunto obiettivi, abbiamo un parlamentare, due consiglieri regionali. E oggi possiamo ottenere un risultato storico e per la prima volta far arrivare un viterbese in Europa» dichiara, spronando militanti e simpatizzanti.

Endorsement importante quello del candidato Nicola Procaccini alla collega.

«Antonella Sberna rappresenta l’identikit della candidata FdI, una donna con alle spalle un percorso politico di tutto rispetto fatto di valori e principi, che siamo sicuri che nella trincea di Bruxelles non scenderà a compromessi con la propria storia. Votando per Antonella, si voterà non solo per VIterbo ma anche per chi non si improvvisa».

Anche Procaccini rimarca l’unicità dell’occasione e, soprattutto, «l’opportunità, da non sprecare, di mandare in Europa chi opera nel quotidiano sul territorio» per poi concludere che le elezioni di giugno «credo siano il crocevia di una partita che riguarda il ruolo dell’Italia nella storia. Sapendo che stavolta vincere significa far vincere l’Italia».

E’ iniziata la campagna elettorale e domani, sabato, alle 17.30 sarà inaugurato al Corso, civico 21, uno dei comitati Meloni, Procaccini, Sberna