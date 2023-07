ORTE – L’opera della Lega continua nella Tuscia, soprattutto in quei Comuni che per molto tempo sono restati senza una figura di riferimento.

È di pochi giorni fa la nomina a commissario straordinario Lega nel comune di Orte del membro del consiglio direttivo provinciale della Lega, Rosalia Ridolfi.

«Esprimo la mia gratitudine al segretario provinciale per l’incarico assegnatomi.

Onorata di essere stata scelta, sarà mio impegno lavorare energicamente per garantire che il progetto di rinnovamento e di aggregazione nel comune di Orte venga completato con successo – dichiara Ridolfi – Già siamo al lavoro e ieri sera c’è stato un primo incontro con quei sostenitori che non hanno mai abbandonato la Lega e il suo progetto. Devo dire di aver ritrovato persone con lo stesso spirito del fare e, elemento importantissimo, che hanno a cuore Orte. Altri se ne aggiungeranno e sono sicura che insieme riusciremo a formare un gruppo solido e coeso, pronto ad ascoltare i cittadini e ad offrire soluzioni. Mi auguro in questo percorso di avere tra i nostri sostenitori tutte quelle persone che, deluse negli anni passati, vorranno intraprendere nuovamente con noi la politica del fare, soprattutto per Orte, che non merita lo stato in cui è caduta. Questo è il nostro obiettivo, il mio obiettivo, vista la fiducia accordatami dalla Lega», conclude.

©RIPRODUZIONE RISERVATA