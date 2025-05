«Leggo con attenzione le parole del coordinatore provinciale del M5s Massimo Erbetti e colgo l’occasione per ribadire un principio che guida da sempre il mio operato: appartengo a Forza Italia, ma prima ancora ho la responsabilità di un territorio, quello della Tuscia, che merita rispetto e attenzione».

Lo dice il presidente della Provincia, Alessandro Romoli.

«Nel ruolo che ricopro, il mio dovere è tutelare i cittadini e le comunità locali, senza guardare al colore politico di chi prende le decisioni - prosegue Romoli - E quando scelte del governo nazionale – anche se sostenuto dal mio partito – mettono in difficoltà le amministrazioni locali e la sicurezza delle persone, sento il dovere di farmi sentire. La riduzione dei fondi destinati alla viabilità provinciale non è una questione ideologica, è un problema concreto. Significa meno manutenzione, meno sicurezza, più isolamento per le aree interne. Ecco perché, come ho fatto in passato su temi come i rifiuti o le scorie nucleari, anche in questo caso ho preso posizione con chiarezza.

Non è una battaglia di bandiera - precisa Romoli - ma di responsabilità. Come me, tanti altri presidenti di provincia in tutta Italia, di ogni orientamento politico, hanno espresso le stesse preoccupazioni. Perché amministrare significa guardare in faccia la realtà, ascoltare i territori e pretendere risposte. Il rispetto per i cittadini viene prima di ogni appartenenza. Su questo non accetto lezioni da nessuno - conclude - e continuerò a difendere la Tuscia con serietà, determinazione e coerenza».