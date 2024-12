“Esprimo la mia più ferma solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in seguito alle recenti intimidazioni subite”. Ad intervenire sul rogo del manichino rappresentante la premier, avvenuto durante una manifestazione per Valerio Verbano, militante appartenente all'area di Autonomia Operaia ucciso a Roma 44 anni fa, è stato il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.

"Sono gesti gravissimi che nulla hanno a che fare con la protesta, sono intollerabili e si deve porre fine a dimostrazioni così pericolose. Sono gesti che vanno puniti come istigazione al terrorismo e chi non li condanna e non prende le distanze – prosegue ancora Silvestroni - andrebbe indagato per responsabilità oggettiva. Non si può più tollerare. Nessuno dovrebbe essere soggetto a minacce o violenze per le proprie opinioni politiche. Voglio ringraziare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sagge parole che invitano al ritorno ad un confronto politico civile”.