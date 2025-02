BAGNOREGIO - «Inefficienza della stazione unica appaltante della provincia di Viterbo: un problema che non può più essere ignorato». Lo afferma il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, che spiega: «È inaccettabile che, a mesi di distanza dall’invio dei documenti per la gara d’appalto del verde pubblico, il nostro Comune non abbia ancora ricevuto alcuna risposta dalla Sua della Provincia di Viterbo.

Nonostante l’invio a agosto, il bando non è stato ancora pubblicato”, ha detto Profili, esprimendo frustrazione per la mancanza di una risposta tempestiva e di azioni concrete da parte dell’ente provinciale». «Il ritardo - sottolinea il sindaco Profili - sta generando danni economici e organizzativi considerevoli per il Comune, creando difficoltà nell’organizzazione dei servizi e nel rispetto delle scadenze.

La mancanza di risposte da parte della Sua sta rallentando l’operatività e compromettendo la capacità di Bagnoregio di gestire efficacemente le proprie risorse».

«L’amministrazione provinciale deve trovare soluzioni urgenti per risolvere il problema», ha affermato in conclusione Profili, aggiungendo che «in mancanza di un intervento tempestivo, il comune si vedrà costretto a cercare alternative. In caso contrario, ci vedremo costretti ad aderire a un’altra Sua per garantire la tempestività delle nostre procedure».

