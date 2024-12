SORIANO NEL CIMINO - Nella splendida cornice del Comune si è svolto lunedì l’evento magistralmente organizzato dall’amministrazione in carica ed intitolato “Riscoprire i valori della legalità”.

La circostanza ha visto il sindaco Roberto Camilli restituire alla comunità locale il rinnovato parco di via Alcide De Gasperi che, nell’occasione e su proposta della sezione Unms (Unione nazione mutilati per servizio) di Viterbo, è stato intitolato alle “Vittime del dovere Unms” ovvero a tutti gli uomini e le donne al servizio dello stato che con il loro sacrificio hanno difeso i valori della democrazia anche a costo della vita.

La cerimonia, presieduta dal sindaco alla presenza delle autorità locali e di pubblica sicurezza, ha visto grande partecipazione da parte della cittadinanza. Nell’occasione oltre al direttivo Unms di Viterbo riunito per l’occasione dal presidente Francesco Ruggiero, la manifestazione è stata impreziosita dall’autorevole intervento del presidente nazionale Unms, Antonino Mondello, che nel suo discorso ha ricordato il valore di tutti quei servitori dello stato caduti o feriti per la difesa della democrazia e rappresentati dal citato ente morale.

Successivamente, dopo un incontro privato con il procuratore antimafia Nicola Gratteri presso l’hotel “l’Eremo”, le autorità locali ed il direttivo Unms si sono spostati presso quella piazza Vittorio Emanuele II dove il magistrato ha illustrato il contenuto del suo ultimo libro “il Grifone” aprendosi alle domande della cittadinanza e degli ospiti intervenuti.

Anche in tale contesto dinanzi alla piazza gremita, l’intervento del presidente Unms ha permesso di rappresentare a tutti i presenti l’importanza dell’opera svolta dall’Ente in difesa dei diritti di tutti i servitori dello stato.

«Per l’ottimo risultato ottenuto si ringraziano il sindaco di Soriano nel Cimino Roberto Camilli e Maurizio Capponi, unitamente all’amministrazione tutta, per aver dimostrato grande sensibilità alla diffusione dei valori della legalità, nonché Alessandro Maurizi, moderatore della serata, per la disponibilità e la vicinanza dimostrata verso la sezione Unms di Viterbo». Così, Francesco Ruggiero, presidente Unione nazionale mutilati per servizio.

