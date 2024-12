BASSANO ROMANO - Riqualificazione plessi scolastici di via Americo Vespucci, il sindaco Emanuele Maggi annuncia l’avvio del lavori.

Dopo un'attesa lunga ben 9 anni, la comunità vede concretizzarsi un sogno che sembrava lontano: grazie ad un finanziamento di 1 milione e 435 mila euro ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto prende vita. L’obiettivo del progetto vincitore del bando è ambizioso: riqualificare l'area che ospita la scuola materna, la scuola elementare e i plessi scolastici superiori. Una delle novità più significative sarà la separazione degli ingressi tra gli studenti delle superiori e i bambini delle elementari, migliorando la sicurezza e la gestione degli spazi. Ma non finisce qui. La trasformazione non riguarderà solo gli interni: tutta la parte di impatto esterno sarà completamente riqualificata. Saranno creati nuovi luoghi di incontro e socializzazione all'aperto, con sedute comode e accoglienti. Sarà anche rifatto l'ascensore esterno per garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche, e non mancherà un forte inserimento del verde. Infatti, è prevista la realizzazione di un giardino verticale, che darà un tocco di natura e freschezza all'ambiente scolastico. Un'altra nota di merito va all'appalto, che include la manutenzione del verde per i successivi 4 anni. Questo garantirà non solo la bellezza iniziale dei nuovi spazi, ma anche la loro cura e mantenimento nel tempo, per un risultato duraturo e di qualità. «I lavori, che avranno una durata di circa 12 mesi, rappresentano un passo importante verso un futuro migliore per le nostre scuole. Questo investimento continuo nei confronti delle istituzioni scolastiche dimostra l'impegno per renderle sempre più luoghi di accoglienza e formazione in un contesto gradevole e stimolante», commenta il sindaco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA