SORIANO NEL CIMINO - Con la presentazione del progetto “Due famiglie per un bambino” riparte il servizio distrettuale per l’affido familiare.

L'amministrazione comunale di Soriano nel Cimino ha collaborato con soddisfazione alla realizzazione dell’iniziativa di alto valore sociale, realizzata nell'ambito del Distretto socio-sanitario VT3, di cui il Comune cimino fa parte. L'affido familiare è un intervento che viene attivato per tutelare un minore in difficoltà. «Ogni bambino ha diritto ad avere una famiglia che assicuri le cure necessarie per una crescita sana ed equilibrata. Il minore è accolto temporaneamente da una nuova famiglia che potrà prendersi cura di lui nell'attesa che la famiglia del bambino possa tornare nelle condizioni per poterlo raccoglierlo», spiegano dal palazzo comunale. Tutti possono diventare affidatari: persone single, coppie con o senza figli. Le persone interessate ad avere informazioni si possono rivolgere al servizio affido del proprio territorio o, nel caso del nostro Comune, all'assistente sociale dottoressa Francesca Fazio contattando il III° Servizio - Area Politiche culturali e sociali.

