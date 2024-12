«Accolgo con estremo entusiasmo la notizia dell’arrivo di tredici nuovi carabinieri in forza al Comando provinciale di Viterbo. Si tratta di un rinforzo importante, che va a potenziare l’azione di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di illegalità, condotta egregiamente dai militari dell’Arma facenti capo al comandante provinciale, colonnello Massimo Friano. Soprattutto in vista della stagione estiva, quando l’afflusso di turisti aumenta notevolmente, è di fondamentale importanza una presenza ancora più capillare per mantenere alto il livello di guardia e garantire un clima di sicurezza per tutti. Ringrazio il Governo per il significativo intervento e auguro buon lavoro ai carabinieri del Comando provinciale che, in questo contesto, mi preme ringraziare per il supporto, puntuale ogni anno, in occasione della manifestazione del 19 luglio in ricordo del giudice Paolo Borsellino». Lo dichiara in una nota l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.