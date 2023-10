S. MARINELLA – I l circolo cittadino di Rifondazione Comunista replica alle esternazioni del sindaco Tidei, fatte all’indomani del consiglio comunale. “Dopo la seduta segreta – dicono da Rc - fioccano le dichiarazioni del Sindaco Tidei e di Minghella, desiderosi di chiarirsi con i cittadini che, però, si sono ben guardati dall’incontrare. Minghella si affida ad un video spiegando che, grazie a lui, gli incassi per la concessione stagionale della Perla sono raddoppiati rispetto a quanto accadeva con Bacheca, ricavando entrate vitali per un Comune in dissesto. Minghella, omette però di specificare che con Bacheca, era lui ad occuparsi del bilancio. Chissà perché non si adoperò allora per canoni concessori più equi. Anche il cimitero fruttava circa 200mila euro l’anno, utili alle casse del Comune in dissesto, eppure Minghella non ci ha pensato due volte ad alienare il bene per 20 anni, esattamente come sarebbe successo alla Perla se il project fosse andato in porto. Sempre Minghella afferma che la sua predilezione per la Beach Management, lo si deve allo strabiliante project financing, che non solo prevedeva l’ascensore per i disabili, ma anche l’isola stile Dubai. Era chiaro a tutti, ma a Minghella no, che si stava parlando di un progetto irrealizzabile. Sull’Iva non pagata, Minghella spiega che essa è un mancato incasso per lo Stato e non per il Comune e che adesso si cercherà di recuperare. Il Paese che vorrei, presentò nel 2021 un’interrogazione in cui si chiedeva se non fosse stato proprio il Comune a sopperire all’Iva mancante, pagando di tasca propria gli 80mila euro, senza ricevere risposta. Tidei persevera nel ruolo della vittima, criticando l'opposizione “demagogica” e i manifestanti che agitano “fischietti e ciaramelle”. “Circondato dalla sua obbediente ed osannante maggioranza – conclude la nota di Prc - Tidei, ripete come un disco rotto che nulla sarebbe successo in quanto le conversazioni intercettate non hanno dato seguito ai fatti. Ma i 4000 raccomandati ed assunti sono un fatto, i cinque articoli 90 di dubbia utilità assunti da Tidei in questa legislatura sono un fatto, che la Beach Management abbia la concessione della Perla per tre anni è un fatto, che tutti gli appalti siano affidati a Santa Marinella alle solite due ditte è un fatto. Minghella e Tidei sono ansiosi di ritornare alla normalità, una normalità impossibile, una normalità che, probabilmente, è il problema”.