CIVITA CASTELLANA - Da gennaio 2025 a regime il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti: le notizie utili reperibili grazie alla campagna informativa di Comune e Sate spa

In vista dell’entrata a regime, a partire da gennaio 2025, dei nuovi calendari di raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche, non domestiche e non domestiche food (ristoranti, bar, etc), il Comune di Civita Castellana e il gestore del servizio, Sate spa, avviano la campagna informativa per spiegare le novità introdotte da tale variazione.

«Appena passate festività natalizie, prenderanno il via i nuovi calendari della raccolta differenziata che, come annunciato nelle scorse settimane, subiranno alcuni piccoli cambiamenti – annuncia l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Carrisi -. Sono stati predisposti i nuovi programmi di raccolta relativi alle utenze domestiche, non domestiche e non domestiche food e l’aggiornamento informativo sulle nuove modalità del servizio verrà effettuato attraverso diversi canali di comunicazione: note a mezzo stampa, il sito web istituzionale del comune di Civita Castellana, il sito web di Sate spa, le piattaforme social del Comune e del gestore del servizio. Saranno, inoltre, previsti incontri con la cittadinanza e con i comitati di quartiere».

Non solo. «Un importante lavoro di sensibilizzazione sarà svolto, a partire da lunedì 11 novembre, dagli operatori di Sate spa – aggiunge Carrisi -, identificabili tramite un cartellino di riconoscimento, che sul territorio informeranno gli utenti in merito alle nuove modalità del servizio di raccolta differenziata, distribuendo anche brochure esplicative».

Il calendario delle utenze domestiche sarà così strutturato: • lunedì, ritiro dell’umido (frazione organica); martedì, ritiro dell’indifferenziato; mercoledì, ritiro (insieme, in un unico mastello) di plastica e metallo; giovedì, ritiro (separato, con due mastelli) dell’umido e del vetro (il vetro verrà ritirato tutte le settimane); venerdì, ritiro della carta; sabato, ritiro dell’umido; domenica non si effettuerà alcun ritiro.

I piccoli cambiamenti che dovrà sopportare la cittadinanza per le utenze domestiche riguarderanno: la raccolta della frazione organica (umido) per tre giorni la settimana, frequenza divenuta strutturale dallo scorso mese di settembre; lo spostamento del ritiro dei rifiuti indifferenziati al martedì; il ritiro congiunto di plastica e metallo che da gennaio 2025 dovranno essere conferiti insieme in un unico mastello (pertanto, il vetro, da gennaio, non dovrà più essere conferito unitamente al metallo); il ritiro del vetro il giovedì per tutte le settimane.

Il ritiro nelle giornate del venerdì e del sabato rimarrà invariato (venerdì carta e sabato umido). Nei prossimi giorni verranno diffuse anche le modalità di raccolta delle utenze non domestiche e non domestiche food.

«I cambiamenti relativi al ritiro del vetro tutte le settimane e della frazione organica per tre volte la settimana – interviene il sindaco Luca Giampieri – renderanno l’intero sistema più rispondente alle necessità dei cittadini, per venire incontro ai quali è stata anche spostata la raccolta dell’umido al lunedì, con conseguente slittamento al martedì della raccolta dell’indifferenziata. Inoltre, il conferimento di plastica e metallo insieme in un unico mastello rappresenta una modalità più aderente alle attuali normative di settore».

«Grazie al nuovo servizio di raccolta differenziata i cittadini avranno servizi maggiori senza alcun costo aggiuntivo – conclude il primo cittadino -. Tengo a precisare, per evitare da subito dubbi o perplessità al riguardo, che la tariffa Tari non subirà alcun aumento e, pertanto, rimarrà invariata».

Tutto il materiale informativo sui nuovi calendari del servizio e la guida alla raccolta differenziata saranno reperibile sui siti internet del Comune di Civita Castellana e di Sate spa.

