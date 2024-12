CIVITAVECCHIA – «Insieme per l’ambiente: la Città Metropolitana di Roma investe su Civitavecchia acquistando nuovi contenitori per la raccolta differenziata e sulla campagna di comunicazione». A darne conferma Paolo Ferrara, consigliere M5S della Città Metropolitana di Roma Capitale, e Vincenzo D’antò, assessore allo Sviluppo e Pianificazione del Territorio della Città di Civitavecchia. «Un sostegno diretto, tangibile e soprattutto sostenibile – hanno aggiunto - che aiuterà la città a chiudere in modo virtuoso il ciclo dei rifiuti. Civitavecchia viene governata in modo eccellente ed è giusto che sia sostenuta a tutti i livelli istituzionali».