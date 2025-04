CERVETERI -«Proficuo incontro sulla nuova provincia Porta d’Italia presso la Camera dei Deputati, promosso dall’On. Battilocchio, dove ho avuto il privilegio di ribadire il protagonismo naturale della nostra città all’interno del futuro quadro amministrativo che sarà presto discusso in parlamento». Ad intervenire all’indomani del convegno è anche il circolo Fi Cerveteri. «La nuova provincia ci consentirebbe di poter finalmente direzionare le risorse economiche senza elemosinare contributi da lontani burocrati, investendo consapevolmente in scuole, servizi, infrastrutture e turismo liberi dalla servitù verso Roma - spiegano - Nel cuore di questa nuova area da Fiumicino a Civitavecchia, Cerveteri tenderebbe naturalmente ad un ruolo di protagonista con un territorio dalle potenzialità straordinarie: una costa balneare a lungo trascurata, un patrimonio culturale Unesco e una ricchezza paesaggistica senza eguali. È il momento di scelte coraggiose che guardino al futuro con ambizione, determinazione e senso di responsabilità. Porta d’Italia non è una semplice riforma, ma un’opportunitá straordinaria per costruire un modello virtuoso che possa riportare Cerveteri al suo naturale protagonismo, affossato da stasi e superficialità amministrativa. Avanti!».

©RIPRODUZIONE RISERVATA