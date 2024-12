FIUMICINO - Si continua a parlare del porto crocieristico di Fiumicino e della fattibilità della sua realizzazione. Dopo la bocciatura del progetto, per ora, da parte del Mibact, si è tenuta in Commissione speciale Giubileo 2025, presieduta da Giorgio Simeoni (FI), l’audizione sul tema: "Intervento n. 146 Dpcm 8/6/2023 - Porto turistico-crocieristico di Fiumicino Isola Sacra".

Per Aeroporti di Roma SpA è intervenuto l’ingegnere Andrea Giordano, Responsabile Business Unit Infrastrutture, coadiuvato da Veronica Pamio, Vice President External Relations and Sustainability; Sergio Berlenghi, Responsabile Public Affairs & Stakeholder Engagement; Massimiliano Cardullo, Head of Government and Local Authorities Relations.

L’audizione si è aperta con una mozione d’ordine dei lavori da parte della consigliera Michela Califano (PD) che nell’esprimere perplessità sull’iter dell’intervento ha evidenziato la questione sulla variante dei lavori che apparirebbe un nuovo progetto.

La Califano ha per questo consegnato alla presidenza della commissione i documenti sui quali ha chiesto ulteriori sedute di audizione per ascoltare gli assessori regionali competenti, il Comune di Fiumicino e tutti gli Enti e soggetti interessati.

Il presidente Giorgio Simeoni ha ribadito «l’importanza dell’opera per le ricadute economiche e occupazionali. Aggiungendo che, per l’aspetto tecnico, la commissione non ha poteri per intervenire».

L’ingegnere Andrea Giordano, invitato a parlare, ha detto che «Aeroporti di Roma SpA non può esprimersi nel merito perché non ha il progetto dei lavori e che non avendo numeri alla mano non può esprimere valutazioni dettagliate. Restiamo a disposizione – ha concluso Giordano – per ogni possibile richiesta di parere».

Le opere da realizzare nel progetto riguardano il porto turistico nella zona del vecchio faro ad Isola sacra, intervento inserito dal Governo nel 2023 nel decreto "Giubileo".

La consigliera Califano ha detto di “non essere affatto contraria alla realizzazione del porto turistico, ma con un progetto nuovo diverso dall'attuale, che riqualificherebbe un quadrante attualmente molto degradato. Resto perplessa sull’iter, una storia iniziata male e che temo finisca peggio».

Il presidente Simeoni, nel concludere i lavori dell’audizione ha ribadito che «la commissione non può sostituirsi ad altri e che vanno rispettati i ruoli. Spero che l’iter dell’intervento vada avanti più speditamente possibile».

Presenti alla seduta anche la vicepresidente Maria Chiara Iannarelli e le consigliere: Eleonora Berni, Marika Rotondi di Fratelli d’Italia.