NEPI - Botta e risposta sui social tra il sindaco Franco Vita e Moreno Mengari, possibile candidato consigliere alla prossima tornata elettorale.

Mengari, in particolare, nei giorni scorsi ha pubblicato un post chiedendo se, nel paese, la qualità dell’aria stesse peggiorando. «Le polveri sottili sono nella norma?», ha scritto, aggiungendo: «Il traffico elevato di auto e mezzi pesanti che attraversa il nostro Comune sta trasformando alcune vie del centro urbano in vere e proprie "camere a gas"? Non possiamo sapere con certezza la risposta di tale domanda ma, da quello che assistiamo tutti i giorni in via Roma, dove abitano centinaia di famiglie di Nepi, la situazione non è per niente positiva. L’inquinamento dei veicoli a motore è attribuito principalmente ai gas di scarico che essi producono con la circolazione, in particolare con la produzione delle polveri sottili e, nel caso dei veicoli con motore termico, attraverso i fumi emessi dal tubo di scappamento. Numerose ricerche hanno dimostrato la correlazione tra l’esposizione alle polveri sottili e l’incremento di ricoveri per patologie respiratorie e cardiovascolari, asma, bronchiti croniche, tumori ai polmoni, diabete, ect». Mengari quindi proseguiva: «Secondo il mio modesto punto di vista, sarebbe necessaria l'installazione di una centralina per monitorare la presenza delle eventuali polveri sottili nell'aria e quindi certificare o meno la presenza di fonti inquinanti nell'aria che respiriamo. Invece di "sparare ca**te" e autocelebrarsi per due rotatorie costruite in fretta e furia, concentriamoci sui veri problemi, come la salute dei cittadini: a proposito, cosa ne pensa il nostro assessore alla Sanità? Articolati, camion di ogni tipo, automobili, stanno trasformando la nostra Nepi in una camera a gas e metteno quotidianamente a rischio gli abitanti del centro con il pericolo reale di essere investiti. Se vogliamo un futuro libero dall'inquinamento automobilistico è necessario mettere mani ad una "tangenziale nepesina" che riesca ad alleggerire il drammatico flusso quotidiano di autoveicoli bypassando il centro urbano della nostra città», ha concluso Mengari. A questo punto, la risposta, sempre a mezzo social, del sindaco. «Moreno Mengari, possibile candidato consigliere in una lista alle prossime comunali, parla di polveri sottili senza sapere se superano valori di attenzione. Fantastica una tangenziale per evitare il centro storico alle auto, che non troverà mai realizzazione per gli alti costi. D’altronde negli anni precedenti dove il candidato sindaco della sua possibile lista, ha ricoperto l’incarico di sindaco e assessore ai Lavori pubblici, in quel periodo aveva l’occasione di farla, che ha fatto? Nulla! Invece noi - afferma Vita - abbiamo una soluzione che, una volta realizzato il secondo arco sotto il Ponte Nuovo, di cui abbiamo sottoscritto il contratto di appalto, ci consentirà di deviare per un breve tratto, con una somma abbordabile il traffico sulla Selciatella evitando, per i mezzi pesanti, di attraversare il centro abitato. Quindi una soluzione realizzabile. Critica il nostro operato perché abbiamo realizzato rotatorie in fretta: mi risulta sia un merito... Noi siamo seri e promettiamo quello che è possibile fare, anche se poi lo superiamo di gran lunga, come abbiamo dimostrato. Parlare di polveri sottili senza conoscerne i valori o fantasticare opere se non si hanno a disposizione i mezzi finanziari o non si dice con serietà come reperirli o addirittura non si è dimostrato di esserne capaci quando si è avuta la possibilità politica, significa ingannare i nepesini e questo modo di fare campagna elettorale non ci appartiene», conclude Vita.

