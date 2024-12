S. MARINELLA - Il leader della lista civica Io amo Santa Marinella Stefano Marino, va in controtendenza rispetto all’unione Europea che ha deciso di definanziare molti impianti sportivi in numerose città laziali, e chiede aiuto alla consigliera regionale Eleonora Mattia per far finanziare quei progetti da attuare a Santa Marinella come la piscina comunale inserita nella Città dello Sport, dalla Regione Lazio.

“In merito al comunicato del sindaco Tidei e della delegata allo sport Ferullo inerente la Città dello Sport di Santa Marinella – spiega Marino - in cui dicono di aver ottenuto 4,5 milioni di euro dai fondi Pnrr che rischiano di non essere erogati perché l’Europa vuole togliere circa 16 miliardi per le strutture culturali e sportive, la mia lista civica ha scritto alla consigliera regionale Eleonora Mattia, per presentare una mozione avente come oggetto il finanziamento regionale dei progetti già finanziati dal Pnrr sul territorio della città metropolitana, per essere edotti circa la reale situazione inerente il polo sportivo del Comune di Santa Marinella che veniva citato tra i progetti suscettibili del definanziamento”.

