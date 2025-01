VITORCHIANO - L’impianto di videosorveglianza del comune di Vitorchiano per la sicurezza e il controllo del territorio sarà potenziato e reso sempre più capillare con ulteriori telecamere, grazie a un progetto cofinanziato dalla Regione Lazio. La notizia è arrivata il 31 dicembre 2024 con la pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale dei risultati dell’avviso pubblico “Sicurezza in comune”, a cui l’amministrazione comunale di Vitorchiano aveva aderito nello scorso settembre. Ora sarà quindi possibile procedere a un ulteriore potenziamento dell’impianto già esistente e perfettamente funzionante, rendendolo ancor più diffuso sia nel centro che nelle frazioni di Paparano, Pallone e Sodarella.

«Le nuove installazioni – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – saranno sia di contesto, con altre 14 telecamere, sia finalizzate alla lettura ottica della targa dei veicoli, con l’aggiunta di 3 specifici dispositivi. Saranno attivate in 8 punti sensibili che non erano ancora coperti dal sistema di videosorveglianza centralizzato. Altri 2 siti saranno potenziati con nuovi dispositivi».

«Strumenti come questi – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – sono indubbiamente utili anche per contrastare e prevenire i reati comuni e gli atti di vandalismo. Tali installazioni aggiuntive saranno possibili grazie anche al finanziamento della Regione, al cui bando la nostra amministrazione ha aderito a fine estate, continuando a dare seguito a un preciso impegno preso con i cittadini in campagna elettorale. La positiva risposta della Regione Lazio, che ha valutato il nostro progetto al quinto posto tra i 19 finanziati all’interno di 34 progetti ammissibili, dimostra l’efficacia della capacità progettuale del nostro Comune e degli strumenti messi in campo».

Il finanziamento regionale di 20mila euro ottenuto si integra ai 24mila già stanziati dal Comune di Vitorchiano per attuare un progetto che complessivamente andrà a gara per 44mila euro. Tali opere permetteranno di proseguire in un virtuoso e continuo percorso di crescita per maggiori sicurezza e fruibilità delle aree urbane.

«L’obiettivo – conclude Cruciani – è potenziare lo strumento di controllo nato nel 2017, incrementato e reso sempre più capillare nel corso degli anni con continue e progressive installazioni, in modo da fornire al contempo un utile strumento di lavoro alla Polizia Locale e alla stazione dei Carabinieri che ringraziamo per l’importante lavoro quotidiano svolto sulle nostre strade e a tutela della sicurezza di tutti. Un ringraziamento particolare al Ten. Egidi della Polizia locale per l’attenzione continua su tematiche come questa, estremamente sensibili e importanti per l’intera comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA