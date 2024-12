VITORCHIANO - Via libera lo scorso 23 dicembre al bilancio di previsione 2025 del comune di Vitorchiano, approvato anche quest’anno entro i termini di legge fissati al 31 dicembre.

Si tratta di un bilancio in equilibrio, con la spesa corrente sotto controllo, un aumento delle risorse destinate ai servizi sociali e alla promozione turistica, lasciando oltretutto invariate la maggior parte delle tariffe.

All’inizio della seduta, guidata dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Santini, è stato riconosciuto un debito fuori bilancio di 2000 euro (manutenzione dell’ascensore nella sede comunale). In apertura dei lavori, l’assessore al bilancio Ester Ielmoni ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto che ha consentito di rispettare i termini di legge «evitando così le limitazioni che comporta l’esercizio provvisorio. Un grazie va alla professionalità e alla dedizione messa in campo da tutti, in particolar modo dall’ufficio ragioneria. E’ un bilancio che guarda al futuro e garantisce il livello dei servizi e il rigoroso rispetto dei conti, nell’interesse dei cittadini di oggi ma anche e soprattutto dei cittadini di domani. Il nostro bilancio poggia su due elementi principali: la fondamentale azione di rilancio e crescita degli investimenti connessi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e la risposta ai reali bisogni dei cittadini. La programmazione 2025-2027 dell’ente si sta concentrando sulle opportunità che il Pnnr sta offrendo per l’innovazione nel territorio. Il Piano declina in diverse missioni gli obiettivi che si dovranno realizzare a fronte delle risorse che sono destinate ai diversi interventi». L’assessore è entrata poi nel dettaglio: «I progetti messi in campo grazie al Pnrr riguardano prevalentemente i lavori pubblici, come abbiamo già visto nel nostro documento unico di programmazione e nell’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e si concentrano, principalmente, sulle scuole e su alcuni immobili comunali. Siamo inoltre riusciti ad intercettare, sempre partecipando ad avvisi pubblici relativi al Pnrr, fondi per la transizione digitale che ci stanno permettendo di migliorare la qualità dei servizi pubblici digitali che costituisce una premessa indispensabile per l’incremento del loro utilizzo da parte dell’utente e promuove l’inclusione digitale». Per quanto riguarda il personale, prevista la possibilità di ampliare la spesa fino a un massimo di 57mila euro per assunzioni a tempo determinato o con forme di collaborazione al fine di avere «un Comune sempre più efficace, efficiente e innovativo. Questo è un fondamentale obiettivo strategico, insieme alla semplificazione che dovrà diventare una misura permanente capace di favorire tempestività e velocità di decisione e di azione verso uno sviluppo sociale ed economico maggiormente sostenibile». «Chiaramente il bilancio – ha proseguito Ielmoni – non si compone solo da ciò che è stato intercettato nel Pnrr ma anche dagli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e alla sostenibilità economica finanziaria derivante dal nostro documento unico di programmazione. Rilevante è l’impegno che il bilancio sta sostenendo per i servizi sociali, negli ultimi anni abbiamo visto aumentare progressivamente i fondi. Basti pensare che fino a qualche anno fa la spesa per la tutela dei minori era di 20mila euro circa e quest’anno sono stati stanziati 70mila euro per rispondere ad esigenze che cambiano drasticamente e continuano a mutare in maniera repentina. Crediamo che il sistema dei servizi sociali è una delle leve principali che l’amministrazione può utilizzare per accompagnare e sostenere la nostra comunità nei momenti di difficoltà. Tutto questo senza mai togliere lo sguardo alla promozione del nostro borgo attraverso manifestazioni culturali e alla partecipazione a vari network, con l’obiettivo di intercettare importanti flussi turistici». Per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio verranno asfaltati alcuni tratti delle strade comunali, sistemate alcune aree pubbliche ed altre messe in sicurezza. Sono state inoltre avviate una serie di progettazioni che porteranno alla riqualificazione degli immobili comunali come quella del campo sportivo “Salvatore e Roberto Ielmoni”, del completamento e ampliamento del cimitero e altre ancora che porteranno alla realizzazione di alcune opere come il marciapiede di Paparano e quelle per la manutenzione straordinaria delle chiese di Sant’Amanzio e Santa Maria Assunta. Spazio anche all’ampliamento del parco macchine, con la sostituzione di alcuni mezzi, e con l’acquisto di nuovi. «La spesa corrente – ha concluso l’assessore – rimarrà sostanzialmente invariata nel prossimo triennio. Invariate anche le tariffe. Il bilancio è in equilibrio sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale».

