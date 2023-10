Proseguono i lavori in viale Bruno Buozzi per la realizzazione della pista ciclabile e mobilità sostenibile. Contestualmente, dal prossimo 2 novembre, la via sarà interessata anche dai lavori per il rifacimento del manto stradale.

Dallo stesso giorno, i lavori per la realizzazione della pista ciclabile interesseranno anche un tratto di via A. Volta.

«L'intervento sta procedendo per fasi in modo da arrecare il minor disagio possibile a residenti, commercianti e automobilisti – ribadisce la sindaca Chiara Frontini, che già nei giorni scorsi aveva anticipato la prima fase del cronoprogramma -. I lavori procedono spediti. Stiamo inoltre cercando, laddove possibile, come in questo caso di viale B. Buozzi, di abbinare i lavori della pista ciclabile a quelli di asfaltatura dell’intero tratto stradale, per ottimizzarne le tempistiche di realizzazione», conclude Frontini.

E ora i provvedimenti alla sosta e al traffico.

Per consentire la realizzazione dei suddetti interventi, dalle ore 7 del prossimo 2 novembre e fino al termine dei lavori, su viale B. Buozzi, nel tratto interessato dai lavori, ovvero dall'incrocio di via A. Volta fino all'incrocio con via del Pilastro, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 su entrambi i lati della strada e il senso di circolazione alternato con la presenza di movieri. Sempre dalle ore 7 del 2 novembre, in via A. Volta, nel tratto che va dall'incrocio di viale B. Buozzi fino all'incrocio con via F. Caparozzi, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 nel senso di marcia in direzione di via F. Caparozzi.

Come di consuento, tutte le indicazioni sono riportate nell’apposita ordinanza emanata dalla polizia locale.

