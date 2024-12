CIVITAVECCHIA – «Il Sindaco Marco Piendibene mi ha assegnato la delega alle politiche di genere, politiche interculturali, per i diritti della comunità LGBTQIA+ e al Museo del Cinema».

Lo dice Valentina Di Gennaro consigliera comunale di Avs Demos.

«Le politiche di genere – prosegue – attengono al campo più largo delle tematiche al femminile. Riprendendo le fila delle questioni che hanno caratterizzato l’agire politico delle donne sul territorio. Rappresenta la formalizzazione di un’attenzione particolare tra l'amministrazione comunale le politiche delle donne e anche delle politiche rappresentative della comunità LGBTQIA+ al fine di ampliare e consolidare una rete più efficace ed efficiente nella promozione e tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQIA+. Sarà il mio un lavoro di raccolta, di analisi dei bisogni e di formulazione di proposte: un’attività tesa all’integrazione e il coordinamento di competenze, esperienze, risorse, idee e persone, valorizzando le specificità di ciascuna persona e le rispettive reti costruite. Sulle politiche interculturali: una città che dialoga con le diversità, le valorizza, trasformando le differenze in opportunità di carattere educativo, economico, sociale e culturale. Una città che riconosce come le migrazioni rappresentano una parte integrante della propria storia, della contemporaneità: la città dei diritti e del pensiero plurale, dove tradizioni, riti, storie e simboli convivono in un'ottica di scambio, dialogo, relazione».

Per quanto riguarda invece il Museo del Cinema «potrebbe – continua Di Gennaro - rappresentare un polo di iniziative culturali con ricerche d’avanguardia sulla conservazione dei materiali e sulla storia del cinema, un vasto programma di iniziative editoriali, rassegne cinematografiche, incontri con autori e protagonisti del cinema e programmi didattici ad hoc per la scuola di ogni ordine e grado».

GLI ALTRI DELEGATI – Roberto Cosimi si occuperà di benessere della popolazione in relazione al rischio di sostanze chimiche, Corrado Lancia dei rapporti con gli istituti penitenziari e della promozione di percorsi inclusivi, Mauro Campidonico della pesca sportiva, Claudio Barbani delle problematiche relative alle installazioni esterne, Alessandro Braccini aiuterà l’ufficio alla Cultura per gli eventi musicali e il consigliere comunale Mirko Urbani sarà delegato al decoro urbano.

