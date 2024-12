CIVITAVECCHIA – «Sono molto soddisfatto dell'accordo che abbiamo trovato con il candidato sindaco di Civitavecchia Piendibene».

Così in una nota Claudio Marotta, capogruppo per AVS in Consiglio regionale del Lazio.

«Alleanza Verdi e Sinistra sosterrà questa candidatura per dare una prospettiva di futuro più giusto alla città di Civitavecchia. Il nostro orizzonte – prosegue - è quello di coniugare giustizia sociale e giustizia ambientale. Questa città merita un cambio di passo: un governo adeguato alle grandi sfide che siamo chiamati ad affrontare. Con Piendibene possiamo battere una destra che ha malgovernato e che si presenta con ricette non all'altezza del presente. La transizione ecologica e il rilancio del lavoro saranno i temi principali della nostra campagna elettorale. Siamo convinti di poter battere la destra e andare a governare per il bene futuro della città».

Conclusa la conferenza stampa di presentazione della coalizione che sosterrà alle prossime amministrative a Civitavecchia il sindaco Piendibene. Sinistra Italiana Federazione di Roma e Sinistra Italiana Lazio saranno al fianco delle candidate e dei candidati di AVS per Civitavecchia spiegano: «Il programma per la città è chiaro e condiviso dalle liste e dalle forze di centro sinistra e per quanto riguarda AVS vedrà insistere sui temi del nostro progetto politico: giustizia climatica e sociale. Temi che a Civitavecchia si traducono con la difesa e l'implementazione dei servizi pubblici, la riconversione ecologica con il progetto dell'eolico offshore in primis, la cura del territorio mettendo al centro gli interessi e il benessere dei cittadini e delle cittadine. Sinistra Italiana – spiegano – Federazione di Roma e Sinistra Italiana Lazio saranno al fianco delle candidate e dei candidati di AVS per Civitavecchia».

